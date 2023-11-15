МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украина не услышала предупреждения тех, кто предупреждал о риске позорного поражения, написал в соцсети X американский журналист Джексон Хинкл. "Ситуация сложная". Залужный рассказал о происходящем на фронте

"Мы предупреждали Украину, что все закончится именно так. Мы предупреждали, что они потеряют свою землю. Мы предупреждали, что погибнут сотни тысяч мужчин. Мы предупреждали, что это будет унизительное поражение. Мы предупредили, что это самоубийственная политика", — подчеркнул он.

"Они не слушали", — резюмировал Хинкл.

В начале июня началось контрнаступление ВСУ, спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успехов ни на одном из направлений.

Говоря о складывающейся вокруг Украины ситуации, у Кремле отмечали, что предпосылок для перехода в мирное русло сейчас не существует, при этом абсолютным приоритетом для Москвы остается достижение целей СВО, которое пока возможно только военным путем.