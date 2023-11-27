МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Николай Васев скончался в возрасте 42 лет в понедельник, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова

"Сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Николай Васев", — сказано в релизе.

Отмечается, что, по предварительному заключению, причиной смерти стал сердечный приступ.

В Сбербанке указали, что Васеву было 42 года.

"Николай был увлеченным профессионалом своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком, душой своего коллектива, надежным другом для многих коллег и партнеров по бизнесу. Руководство банка и коллеги скорбят о безвременной кончине и выражают глубокие соболезнования семье и близким Николая Васева", — добавили в организации.

Николай Васев работал в Сбербанке в течение 12 лет. Он вывел "Домклик" в лидеры ипотечного рынка, под его началом создали сервис оформления ипотеки, упростили процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк, а также наладили эффективное взаимодействие с застройщиками и агентствами недвижимости по всей стране.

В качестве главы блока "Развитие клиентского опыта B2C" Васев оптимизировал продуктовые сегменты и программы лояльности, а также улучшил клиентский путь.