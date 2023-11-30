Минсельхоз: закупки зерна в государственный фонд начнутся в декабре
ЗАКУПКИ ЗЕРНА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД НАЧНУТСЯ В ДЕКАБРЕ — ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА РФ ПАТРУШЕВ
Новость дополняется…
https://1prime.ru/News/20231130/842420700.html
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ЗАКУПКИ ЗЕРНА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД НАЧНУТСЯ В ДЕКАБРЕ — ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА РФ ПАТРУШЕВ
Новость дополняется…
https://1prime.ru/News/20231130/842420700.html
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