КИШИНЕВ, 4 дек — ПРАЙМ. Протестующие молдавские фермеры встретятся с президентом Майей Санду для обсуждения проблем аграриев, следует из сообщения ассоциации "Сила фермеров". В "Молдовагазе" назвали альтернативные варианты поставок в Приднестровье

В середине ноября аграрии приехали в Кишинев на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства, требуя ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи 2022 года и от падения цен на зерновые.

Минсельхоз Молдавии заявлял, что выполнить эти требования невозможно.

Согласно сообщению "Силы фермеров", молдавские власти "с опозданием", но отреагировали на ситуацию.

"Нас ожидает встреча с госпожой президентом Майей Санду. Точное время нам сообщат сегодня, в первой половине дня", — сказано в публикации.

В первой половине дня аграрии встретятся с председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Они надеются, что во встрече примет участие и председатель парламента. Также организаторы протеста хотят добиться беседы с премьер-министром и главой Нацбанка.