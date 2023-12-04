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Протестующие фермеры встретятся с президентом Молдавии
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Протестующие молдавские фермеры встретятся с президентом Майей Санду для обсуждения проблем аграриев, следует из сообщения ассоциации "Сила фермеров". В середине ноября аграрии... ПРАЙМ, 04.12.2023
новости, сельское хозяйство, экономика, молдавия, фермеры, майя санду
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 4 дек — ПРАЙМ. Протестующие молдавские фермеры встретятся с президентом Майей Санду для обсуждения проблем аграриев, следует из сообщения ассоциации "Сила фермеров".
В середине ноября аграрии приехали в Кишинев на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства, требуя ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи 2022 года и от падения цен на зерновые.
Минсельхоз Молдавии заявлял, что выполнить эти требования невозможно.
Согласно сообщению "Силы фермеров", молдавские власти "с опозданием", но отреагировали на ситуацию.
"Нас ожидает встреча с госпожой президентом Майей Санду. Точное время нам сообщат сегодня, в первой половине дня", — сказано в публикации.
В первой половине дня аграрии встретятся с председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Они надеются, что во встрече примет участие и председатель парламента. Также организаторы протеста хотят добиться беседы с премьер-министром и главой Нацбанка.