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https://1prime.ru/News/20231212/842538459.html
Песков оценил влияние поддержки Украины Западом на СВО
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Ход специальной военной операции не может быть изменен благодаря поддержки Киева странами Запада, заявил официальной представитель Кремля Дмитрий Песков. "Здесь, конечно, всем... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, россия, дмитрий песков, запад, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ход специальной военной операции не может быть изменен благодаря поддержки Киева странами Запада, заявил официальной представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкаченные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какого-то успеха на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику", — сказал он.
По словам Пескова, финансирование Украины не окажет влияния на ситуацию на поле боя и продвижение СВО.
Ранее пресс-секретарь президента России подчеркнул, что неудачи Украины на поле боя приводят к "раскачиванию лодки" внутри страны, а также к потере авторитета власти.