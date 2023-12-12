МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ход специальной военной операции не может быть изменен благодаря поддержки Киева странами Запада, заявил официальной представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков назвал последствия неудач Украины на поле боя

"Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкаченные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какого-то успеха на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику", — сказал он.

По словам Пескова, финансирование Украины не окажет влияния на ситуацию на поле боя и продвижение СВО.

Ранее пресс-секретарь президента России подчеркнул, что неудачи Украины на поле боя приводят к "раскачиванию лодки" внутри страны, а также к потере авторитета власти.