МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Совет Евросоюза и Европарламент завершили переговоры по директиве, которая вводит уголовную ответственность за обход санкций на общеевропейском уровне, сообщило представительство Испании, председательствующей в настоящее время в Совете ЕС. Британия сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине

"Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут преследоваться по закону", — говорится в сообщении испанского представительства в X. Когда документ вступит в силу, пока не сообщается.

Ранее поступила информация, что в Европейской комиссии предложили ввести наказание за обход санкций для физических лиц и компаний. Сообщалось, что за нарушения физическим лицам может грозить лишение свободы на пять лет, а компаниям — штраф в размере 5% от годового оборота.

В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего Евросоюза признаются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.