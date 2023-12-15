МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Изменение антироссийского курса США требует фундаментального пересмотра политики их правящих кругов, а не политических "посиделок", рассказал журналу "Международная жизнь" замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков прокомментировал слова Трампа о разрешении украинского конфликта

"Для изменения нынешнего, крайне враждебного курса США и их сателлитов по отношению к России требуются не политологические "посиделки", не публикации альтернативных взглядов в СМИ, а глубокое осознание кругами, формирующими политику в "большом Вашингтоне" и, разумеется, в администрации Джо Байдена, того простого факта, что антироссийская линия, в том числе в ее украинском преломлении, обречена на провал", — отметил дипломат.

Рябков также отметил, что власти Вашингтона должны осознать, что совершили крупную ошибку, взяв курс на нанесение России поражение и на ведение гибридной войны "до последнего украинца".

"И признание этого — для нас изначально очевидного — факта может стать отправной точкой для реальной коррекции их курса", — подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее Рябков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о разрешении украинского конфликта за 24 часа, отметил, что это является всего лишь фигурой речи. По его словам, "магических решений" в этом вопросе быть не может.