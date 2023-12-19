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2023
https://1prime.ru/News/20231219/842603181.html
"Продать электорату". Солдаты ВСУ заподозрили США в намерении сдать Украину
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Перед выборами в 2024 году президент Соединенных Штатов Джо Байден может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Россией и Украиной, чтобы получить поддержку... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, украина, всу, сша, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Перед выборами в 2024 году президент Соединенных Штатов Джо Байден может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Россией и Украиной, чтобы получить поддержку электората, заявил в беседе с каналом Politeka журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ.
В частности, он заявил: "Лишь бы он (президент США Джо Байден — прим. ред.) не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это "перемогой". Вот чего я опасаюсь".
При этом Сазонов выразил уверенность, что американский президент без поддержки Республиканской партии будет не способен предоставить Украине достаточную поддержку. В то же время он высказал предположение, что Демократической партии США все же удастся достичь компромисса с ее политическими соперниками.
Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.