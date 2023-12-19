МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Перед выборами в 2024 году президент Соединенных Штатов Джо Байден может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Россией и Украиной, чтобы получить поддержку электората, заявил в беседе с каналом Politeka журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ. В МВФ назвали последствия задержки финансирования Украины

В частности, он заявил: "Лишь бы он (президент США Джо Байден — прим. ред.) не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это "перемогой". Вот чего я опасаюсь".

При этом Сазонов выразил уверенность, что американский президент без поддержки Республиканской партии будет не способен предоставить Украине достаточную поддержку. В то же время он высказал предположение, что Демократической партии США все же удастся достичь компромисса с ее политическими соперниками.

Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.