КИШИНЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. Промышленное производство в Молдавии в ноябре 2023 года снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года из-за уменьшения объема продукции в обрабатывающей промышленности, сообщает Национальное бюро статистики (НБС). "Ожидания не сбылись". Оппозиция Молдавии отметила неудачу властей

"В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года промышленное производство (валовой ряд) снизилось на 6,1%. Снижение производства было обусловлено уменьшением объема продукции в обрабатывающей промышленности (-8,1%), что привело к снижению производства в целом промышленности на 6,5%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте статистического бюро.

Эксперты в то же время отмечают увеличение в добывающей промышленности (+13,8%) и производства электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (+1,1%).

"Это смягчило снижение общего объема промышленного производства на 0,3% и 0,2% соответственно", — поясняется в сообщении.

Оппозиция в Молдавии не раз критиковала власти республики за стремительный рост стоимости жизни в стране при отсутствии прогресса в экономике, при этом увеличились выплаты министрам, что создает пропасть между зарплатами чиновников и уровнем дохода бюджетников.