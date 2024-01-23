МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не могут починить подбитые танки Leopard 2, военные разбирают поврежденные боевые машины на запчасти, пишет Forbes. Автор статьи связывает это с затяжным военным упадком Германии. В Германии отчитались о выведенных из строя Leopard-2

Летом прошлого года Украина начала контрнаступление с пятьюдесятью танками Leopard 2 A4, десятью бронированными Strv 122 — шведскими вариантами "леопардов" — и восемнадцатью танками Leopard 2 A6 с дополнительной броней и длинной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой.

Боевыми машинами оснастили три бригады украинских вооруженных сил. Но все эти подразделения начали терять танки из-за российских мин, беспилотников, артиллерии и ракет. Через год как минимум семь "Леопардов" были полностью списаны и пять сгорели. Всего украинская армия потеряла, по данным сайта Oryx, минимум двенадцать танков.

Но не это главная проблема, отмечает автор статьи Дэвид Экс. Гораздо больше танков повреждено, но не могут вернуться в строй из-за нехватки запчастей для ремонта. При этом сами по себе боевые машины весом 70 тонн крепкие и даже после сильных ударов подлежат восстановлению. Но не в случае с Украиной. Там для ремонта разбирают на части наиболее поврежденные "Леопарды".

Собеседник Forbes называет такой ремонт "каннибализацией". Долгосрочное решение требует, чтобы немецкая промышленность наладила производство запчастей — их понадобится еще много, считает автор статьи. На Западе оценили рост производства танков в России

При этом сами машины популярностью у танкистов ВСУ не пользуются, отмечал еженедельник "Звезда" со ссылкой на мнения украинских военных. Тяжелый и громоздкий, "Леопард" оказался не защищен ни снизу, ни сверху и сильно страдает от подрывов на минах и атак дронов-камикадзе. У машины первоклассная оптика и точная пушка, но часто она просто не успевает добраться до поля боя.

В августе Forbes отмечал недостаток бельгийских "леопардов" — тонкую броню: 70 миллиметров стальной обшивки не способны обеспечить надежную защиту даже "от крупнокалиберного пулемета русских".

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