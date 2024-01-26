МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Главком ВСУ Валерий Залужный не посвящал Владимира Зеленского в детали своей военной стратегии, поскольку не доверял команде президента и даже подозревал их в шпионаже, пишет Саймон Шустер в книге The Showman. Отрывки публикует РБК. Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров Москвы и Киева

Старший корреспондент журнала Time опубликовал биографию Зеленского The Showman в январе 2024 года. Четыре года назад он подробно описывал предвыборную кампанию Зеленского, а с февраля 2022-го публиковал информацию о внутренних противоречиях в команде президента со ссылкой на высокопоставленные источники.

Шустер пишет, что при знакомстве в 2019 году генерал, высокий и крепкий мужчина, произвел на Зеленского сильное впечатление — и внешностью, и уверенностью в своих действия. Главкомом Залужный стал в 2021 году. Сложности во взаимопонимании с Зеленским начали возникать еще до начала СВО: Залужный настаивал на всеобщей мобилизации и укреплении границ, Зеленский опасался реакции простых людей на столь заметные действия руководства.

В первые месяцы конфликта с Россией президент с готовностью отдал генералу инициативу на поле боя, за собой оставлял всю публичную политическую деятельность. Но в дальнейшем Зеленский стал увереннее, пишет Шустер, и начал противоречить Залужному.

Кроме того, у главкома возникали сложности в коммуникации с американским коллегой — председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. И это злило Зеленского. Некоторые члены его команды переживали, что генерал может испортить отношения с важнейшим партнером. Но главком не волновался — "он устал просить американцев о помощи и вместо этого выслушивать нотации", пишет Шустер. Перед началом СВО Запад рекомендовал Зеленскому бежать из Украины

Сообщения о конфликте генерала и президента начали появляться в зарубежных СМИ летом 2022-го. Журналисты сравнивали их поведение и внешность часто не в пользу Зеленского. Уже тогда Залужного прочили на первый пост в стране.

Осенью 2023-го в украинских СМИ появлялась информация о том, что президент хотел бы провести выборы (по планам, они должны были бы пройти в марте 2024-го), но именно из-за главкома не готов это делать. При этом стоит отметить, что Залужный еще никак не озвучивал своих президентских амбиций.

Осенние данные опроса группы "Рейтинг" показывают, что уровень доверия украинцев к Залужному превысил показатели Зеленского. Главкому "целиком доверяют" 63% опрошенных (Зеленскому — 39%), "скорее доверяют" 19% (у президента здесь 33%). Судя по данным "Рейтинга", доверие к Зеленскому начало существенно снижаться с июля 2023 года.