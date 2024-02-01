МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг росли четвертый день подряд. Инвесторы по-прежнему надеются, что Федеральная резервная система существенно снизит процентные ставки в 2024 году, хотя сам центральный банк и отверг идею о понижении ставок в марте.

В 03.55 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,5%, по 2046,63 доллара за унцию. В среду котировки золота поднимались до максимума более чем за две недели 2055,89 доллара, но затем отступили, завершив сессию ростом на 0,1%.

Фьючерсы на золото на COMEX упали в цене на 0,2%, до 2064,10 доллара.

В ФРС уверены, что инфляция вернется к целевому уровню 2%, и не исключают понижений ставок, хотя и вряд ли в марте, что оказывает поддержку котировкам золота, говорит старший аналитик Reliance Securities Джигар Триведи.

По итогам заседания в среду ФРС оставила процентные ставки без изменений и опровергла предположения о возможности понижения ставок весной, однако также отказалась от давней формулировки о возможности повышения ставок.

Как показывает разработанный LSEG инструмент IRPR, котировки фьючерсов теперь учитывают понижение процентных ставок в марте с вероятностью 35,5%. В конце 2023 года вероятность этого события оценивалась в 90%. В то же время оценка вероятности понижения ставок в мае повысилась до 96%.

Трейдеры учитывают в котировках понижение ключевой процентной ставки ФРС в 2024 году в общей сложности примерно на 142 базисных пункта. В среду утром масштаб понижений оценивался примерно в 130 базисных пунктов.

Рынки не обошли вниманием проблемы регионального кредитора New York Community Bancorp, что повысило привлекательность активов-убежищ, в том числе золота и гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских бумаг находилась в районе минимумов более чем за две недели.

Как показывают данные, число рабочих мест в частном секторе США в январе увеличилось намного меньше, чем ожидалось. Инвесторы теперь ждут выхода в пятницу январского отчета по рабочим местам вне сельского хозяйства США.

Спот-цена на серебро выросла на 0,4%, до 23,01 доллара за унцию, на платину — на 0,1%, до 918,55 доллара, а на палладий — на 0,2%, до 978,50 доллара за унцию.