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Autonews: в Москве резко подешевели седаны Lada Vesta
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Московские дилеры не могут распродать автомобили Lada Vesta 2023 года выпуска, машины из партии без подушек безопасности также не пользуются спросом у покупателей, пишет Autonews... ПРАЙМ, 09.02.2024
транспорт, бизнес, новости, автомобили, lada granta, автоваз, lada
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Московские дилеры не могут распродать автомобили Lada Vesta 2023 года выпуска, машины из партии без подушек безопасности также не пользуются спросом у покупателей, пишет Autonews.
За январь — начало февраля стоимость автомобилей Lada Vesla у дилеров снизилась примерно на 200 тысяч рублей, сообщает корреспондент Autonews.ru, посетивший три салона в Москве. Однако самая доступная по цене комплектация (1 329 900 рублей) не появлялась в салонах с начала осени.
Vesta без подушки безопасности 2024 года выпуска на складе была по цене 1 459 900 рублей. Корреспондент обратил внимание на руль без дополнительных кнопок и отсутствие аудиосистемы.
Во всех трех дилерских центрах были готовы продать автомобили Lada Vesta из имеющихся в наличии с подушками безопасности, но по цене от 1,7 миллиона рублей.
Седьмого февраля "АвтоВАЗ" сообщил, что возобновил производство автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности после сбоя поставок, до конца февраля их начнут устанавливаться на Lada Granta для водителя, в марте — для переднего пассажира. Проблемы с поставками подушек безопасности возникли в середине осени, когда иностранный поставщик отказался отгружать продукцию в связи с санкциями.