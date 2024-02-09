МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Московские дилеры не могут распродать автомобили Lada Vesta 2023 года выпуска, машины из партии без подушек безопасности также не пользуются спросом у покупателей, пишет Autonews. В России выросли продажи новых легковых автомобилей

За январь — начало февраля стоимость автомобилей Lada Vesla у дилеров снизилась примерно на 200 тысяч рублей, сообщает корреспондент Autonews.ru, посетивший три салона в Москве. Однако самая доступная по цене комплектация (1 329 900 рублей) не появлялась в салонах с начала осени.

Vesta без подушки безопасности 2024 года выпуска на складе была по цене 1 459 900 рублей. Корреспондент обратил внимание на руль без дополнительных кнопок и отсутствие аудиосистемы.

Во всех трех дилерских центрах были готовы продать автомобили Lada Vesta из имеющихся в наличии с подушками безопасности, но по цене от 1,7 миллиона рублей.

Седьмого февраля "АвтоВАЗ" сообщил, что возобновил производство автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности после сбоя поставок, до конца февраля их начнут устанавливаться на Lada Granta для водителя, в марте — для переднего пассажира. Проблемы с поставками подушек безопасности возникли в середине осени, когда иностранный поставщик отказался отгружать продукцию в связи с санкциями.