БЕРЛИН, 15 фев — ПРАЙМ. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому передать пакет военной помощи, оцениваемый в 100 миллионов евро. Партия будет включать бронемашины, бомбы для беспилотников и запчасти, сообщил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. "По желанию Зеленского". В ВСУ боятся рисковых операций Сырского

На прошлой неделе украинскую столицу посетили два высокопоставленных генерала немецкой армии — Бройер и возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг. Бройер встретился уже с новым главнокомандующим Сырским. И пообещал в ближайшее время передать Киеву бронемашины с усиленной противоминной защитой, бомбы для вооружения малых беспилотников, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медицинские принадлежности и комплекты запасных частей для различных систем вооружения.

Кроме того, Германия уже передала Украине ракеты для систем Iris-T, 155-миллиметровые боеприпасы, шесть минных тральщиков, танковый мостоукладчик, инженерный танк, разведывательные беспилотники и несколько автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на эту должность Александра Сырского, ранее командовавшего сухопутными войсками. Однако, как писала западная пресса, Сырский не популярен в армии, его обвиняют в больших потерях личного состава и называют Мясником и Генералом 200.