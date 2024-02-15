БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах стран-членов альянса поставить миллион беспилотников Украине, а также помочь с разминированием прифронтовой территории.

Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон

Британия поставит Украине тысячи беспилотников

 

"Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", — сказал он по итогам заседания глав минобороны стран альянса.

Столтенберг добавил, что все страны НАТО поставляют около 99 процентов военной помощи, которую получает Украина, а совокупная военная поддержка Киева со стороны членов НАТО достигает 100 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что коалицию по предоставлению Украине беспилотников возглавят Великобритания и Латвия, Лондон предоставит Киеву тысячи дронов.

Российская сторона последовательно критикует поставки западного оружия на Украину. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь целей спецоперации, а лишь затянут вооруженный конфликт. Владимир Путин, в частности, сравнивал, какое количество танков поставляют Украине, и какое производит Россия: западные партнеры передали Киеву 450 танков за год, а Россия за то же время произвела полторы тысячи.