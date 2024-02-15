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Генсек НАТО рассказал о планах поставки Киеву миллиона беспилотников
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах стран-членов альянса поставить миллион беспилотников Украине, а также помочь с разминированием прифронтовой территории. "Группа... ПРАЙМ, 15.02.2024
впк, экономика, новости, в мире, украина, нато, беспилотники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах стран-членов альянса поставить миллион беспилотников Украине, а также помочь с разминированием прифронтовой территории.
"Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", — сказал он по итогам заседания глав минобороны стран альянса.
Столтенберг добавил, что все страны НАТО поставляют около 99 процентов военной помощи, которую получает Украина, а совокупная военная поддержка Киева со стороны членов НАТО достигает 100 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что коалицию по предоставлению Украине беспилотников возглавят Великобритания и Латвия, Лондон предоставит Киеву тысячи дронов.
Российская сторона последовательно критикует поставки западного оружия на Украину. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь целей спецоперации, а лишь затянут вооруженный конфликт. Владимир Путин, в частности, сравнивал, какое количество танков поставляют Украине, и какое производит Россия: западные партнеры передали Киеву 450 танков за год, а Россия за то же время произвела полторы тысячи.