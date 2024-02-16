МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Согласно российским данным, Евросоюз порекомендовал передать Киеву дальнобойное оружие, чтобы "достать до сердца России", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", организованной в медиацентре "Россия сегодня". Лавров сравнил позиции Британии и США в конфликте на Украине

"По нашим данным, европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины, которые исходят из того, что теми методами, которыми сейчас воюет Украина, победить не получится и Украина проиграет. Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России", как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа", — отмтеил министр.

По словам Лаврова, киевские власти уже давно превратились в "международных попрошаек", а сама Украина первращается в вымирающую территорию. Кроме того, колллективный Запад использует Киев в качестве инструмента сдерживания России, а также прикладывает все усилия, чтобы навредить ей в стратегическом плане.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные политики готовы пойти на все ради достижения поставленных целей, однако им до сих пор так и не удалось подорвать Россию в стратегическом плане.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.