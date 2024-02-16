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Триллионный потенциал. Россия охватывает новый многообещающий рынок
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Москва приняла верное решение освоить инструменты исламского банкинга — это особая и сравнительно обширная сфера мировой экономики с многомиллиардным потенциалом, отмечает... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, исламский банкинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Москва приняла верное решение освоить инструменты исламского банкинга — это особая и сравнительно обширная сфера мировой экономики с многомиллиардным потенциалом, отмечает турецкая dikGAZETE.
В начале осени Россия приняла закон об исламском банкинге и ближайшие три года будет тестировать различные возможности. Хотя первые опыты проводились еще в девяностых. Функционал пригодится как минимум двадцати миллионам мусульман, проживающим в РФ.
Отличительная черта "Халяль финанс" — с клиентов нельзя брать проценты за сделку. Теперь жители страны смогут официально получить "халяльную" рассрочку или "безвозмездный займ" по шариату. Исламские банковские и финансовые организации запущены уже в сотне государств, общий объем их активов измеряется в два триллиона долларов.
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