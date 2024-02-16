МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Москва приняла верное решение освоить инструменты исламского банкинга — это особая и сравнительно обширная сфера мировой экономики с многомиллиардным потенциалом, отмечает турецкая dikGAZETE. Эксперты ждут дальнейшего развития исламского банкинга в России

В начале осени Россия приняла закон об исламском банкинге и ближайшие три года будет тестировать различные возможности. Хотя первые опыты проводились еще в девяностых. Функционал пригодится как минимум двадцати миллионам мусульман, проживающим в РФ.

Отличительная черта "Халяль финанс" — с клиентов нельзя брать проценты за сделку. Теперь жители страны смогут официально получить "халяльную" рассрочку или "безвозмездный займ" по шариату. Исламские банковские и финансовые организации запущены уже в сотне государств, общий объем их активов измеряется в два триллиона долларов.

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