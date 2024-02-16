МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Алексей Навальный* умер в пятницу, 16 февраля, в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Об этом сообщило региональное управление ФСИН.

"Шестнадцатого февраля года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А.* после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении.

Отмечается, что реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. Причины смерти устанавливаются, добавили в ведомстве.

ФСИН России направила в колонию комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.

Позднее Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовало соответствующие проверки.

В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

В марте 2022-го года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Наказание Навальному* было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.

Четвертого августа 2023-го Мосгорсуд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и других преступлениях.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.