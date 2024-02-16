МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сбербанк поддержит строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, обсуждает создание широкого консорциума для финансирования проекта, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Сбербанк предупредил об изощренной схеме мошенников

"Сбербанк поддержит строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В настоящий момент мы обсуждаем создание консорциума, включающего в себя банки, пенсионные фонды и лизинговые компании, при котором возможно будет реализовать необходимое финансирование проекта", — сказал он.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина в четверг сообщил, что проект ВСМ предусматривает два участка строительства: от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 триллиона рублей в рамках концессионного соглашения и выходов из Москвы стоимостью 221,5 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы РЖД. Закупка первых 28 поездов для ВСМ потребует 148 миллиардов рублей.

Базовый вариант финансирования проекта ВСМ, говорил Савельев, предусматривает, в том числе, 903,8 миллиарда рублей кредитов Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, 580,6 миллиарда рублей средств ФНБ, 290 миллиардов рублей облигаций пенсионного фонда "Газфонд", 218,5 миллиардов рублей взносов концессионера.

В ВТБ и Газпромбанке сообщили, что изучают параметры участия в финансировании проекта, при этом последний видит предпочтительным вариантом синдикат с другими крупнейшими банками.