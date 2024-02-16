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Германия передаст Киеву военную помощь на семь миллиардов евро
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Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере семи миллиардов евро, для последующих лет выделены еще шесть миллиардов в виде обязательств, заявил канцлер Олаф... ПРАЙМ, 16.02.2024
новости, в мире, германия, украина, военная помощь украине, владимир зеленский, олаф шольц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере семи миллиардов евро, для последующих лет выделены еще шесть миллиардов в виде обязательств, заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
В целом ФРГ потратила 28 миллиардов евро на уже переданную или обещанную помощь Украине. По словам Шольца, подписанное соглашение между Киевом и Берлином включает не только военные гарантии, но и помощь в гуманитарной области. В соглашениях о гарантиях безопасности Берлин взял на себя обязательство оказывать поддержку Украине в течение десяти лет.
Согласно данным немецкой прессы, изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 год четыре миллиарда евро на военную помощь Киеву. Однако после запроса министра обороны Бориса Писториуса, выделили на несколько миллиардов больше.
Германия — крупнейший донор военной помощи Украине и уступает только Соединённым Штатам. По данным Кильского института мировой экономики, за первые полтора года СВО объем поставок достиг 17 миллиардов евро: в эту сумму вошли такни Leopard 2, БМП Marder, противоракетные комплексы, зенитные установки.