БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере семи миллиардов евро, для последующих лет выделены еще шесть миллиардов в виде обязательств, заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. СМИ: Украина и Германия подписали соглашение о "гарантиях безопасности"

В целом ФРГ потратила 28 миллиардов евро на уже переданную или обещанную помощь Украине. По словам Шольца, подписанное соглашение между Киевом и Берлином включает не только военные гарантии, но и помощь в гуманитарной области. В соглашениях о гарантиях безопасности Берлин взял на себя обязательство оказывать поддержку Украине в течение десяти лет.

Согласно данным немецкой прессы, изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 год четыре миллиарда евро на военную помощь Киеву. Однако после запроса министра обороны Бориса Писториуса, выделили на несколько миллиардов больше.

Германия — крупнейший донор военной помощи Украине и уступает только Соединённым Штатам. По данным Кильского института мировой экономики, за первые полтора года СВО объем поставок достиг 17 миллиардов евро: в эту сумму вошли такни Leopard 2, БМП Marder, противоракетные комплексы, зенитные установки.