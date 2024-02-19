ТОКИО, 19 фев – ПРАЙМ. Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, открывшейся в понедельник в Токио, отменили "по причинам с украинской стороны". Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишет СМИ

"Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено", — сообщили модераторы конференции.

Официальное открытие мероприятия, где, кроме представителей политических кругов двух стран, принимают участие порядка трехсот представителей бизнеса от обеих стран, началось с приветствия премьера Фумио Кисиды, после чего с речью выступил глава кабмина Украины Денис Шмыгаль, находящийся с визитом в Японии. После этого, как ожидается, состоится обмен меморандумами о сотрудничестве.

Затем последует экономическая сессия, где примут участие члены правительства Украины и их коллеги в кабмине Японии. За ней запланирована сессия "Женщины, мир, безопасность" (WPS), где может выступить глава министр иностранных дел Еко Камикава. После обеда пройдет панельная дискуссия.

Планируется, что на конференции определят семь конкретных направлений для оказания помощи. Направления включают помощь в разминировании и разборе завалов, развитие сельского хозяйства и животноводства, энергетику и инфраструктуру, улучшение гуманитарных условий и улучшение жизни, включая дистанционную медицину, биотехнологии и повышение производительности, развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий, борьбу с коррупцией. В ходе конференции по продвижению экономического восстановления Украины намечено к подписанию двадцать документов. Суммарный объем помощи составит 15,8 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).

До сих пор Япония предоставила Киеву 7,6 миллиарда долларов помощи.