МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Освобождение Авдеевки российскими войсками — важнейшее событие на фронт за последние полгода, пишет автор статьи китайского издания Global Times. Провал украинской армии происходит на фоне проблем с вооружение и заглохшей финансовой и военной помощи от Запада. "Сложный момент": в Киеве сделали шокирующее признание об истребителях

Семнадцатого февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский публично подтвердил вывод украинских подразделений из Авдеевки, расположенной в Донецкой области. И это важнейшее событие в преддверии президентских выборов в России.

В мае прошлого года российские силы взяли под контроль стратегически важный транспортный узел к северу от Донецка — Артемовск (Бахмут). Потеря города, через который лежит путь в глубину украинской территории — еще один мощный удар. Беспорядок и растерянность при отступлении ВСУ описал корреспондент The New York Times. Он подчеркнул одну деталь: неназванный командир в спешке приказал бойцам оставить раненых на месте.

У происходящего на поле боя есть и другое измерение — геополитическое. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на Польшу или Прибалтику. Автор Global Times считает, что это успокоило западных лидеров, хотя они не подают вида. Но в итоге эти слова негативно повлияют на желание спонсировать Украину.

Если военные действия продолжат развиваться в таком ключе, стремление Запада снабжать Украину постепенно будет сходить на нет.

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