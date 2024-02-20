МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. После разгрома в битве за Авдеевку власть Владимира Зеленского становится все призрачнее. В какой-то момент военные, потерявшие веру в президента, выберут нового главу государства —вероятно, им станет отставной главнокомандующий Валерий Залужный, считает автор статьи в Asia Times. Зеленский нашел виновных в отходе ВСУ из Авдеевки

Американские элиты полагали, что конфликт на Украине приведет к смене режима в России. Но сейчас такое развитие событий куда вероятнее не в Москве, а в Киеве, полагает Стивен Брайен — бывший сотрудник при внешнеполитическом комитете Сената США.

Зеленский поставил на карту в Авдеевке свою репутацию и хотел удержать город любой ценой. Однако новый главнокомандующий Александр Сырский все же отвел войска от разрушенного города, открыв российской армии путь вглубь страны. Хотя Артемовск (Бахмут) он удерживал до последнего, заслужив прозвище "мясник".

Тем временем союзники Киева ждут окончания боевых действий, чтобы помочь с восстановлением страны, но все менее и менее вероятно, что это произойдет под эгидой Запада. Режим Зеленского зашатался. Может настать момент, когда без всяких демократических выборов верхушка ВСУ просто назначит нового лидера — до сих пор популярного в войсках Залужного.

Залужного сменили на Сырского в начале февраля. Позже депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил, что генерал согласился уйти на "политическую пенсию" и уехать послом в Великобританию. По версии другого депутата, Борислава Березы, отставной главком отказался от посольской должности.

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