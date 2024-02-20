КАРАКАС, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла будут вместе добиваться справедливости по вопросам, связанным с проблемой конфискации своих активов на Западе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Премьер Эстонии призвала Запад конфисковать активы России до выборов в США

"Мы обменялись сегодня мнениями о том, как мы будем действовать. Есть у нас свои планы, у Венесуэлы тоже есть намерения предпринимать какие-то шаги, поэтому обмен опытом в этой сфере весьма и весьма полезен. Будем добиваться справедливости. Это главное направление, на котором мы работаем", — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".