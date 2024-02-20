2024-02-20T20:23:00+03:00
2024-02-20T20:26:41+03:00
2024-02-20T20:23:00+03:00
2024
https://1prime.ru/News/20240220/843123591.html
Россия и Венесуэла добьются справедливости в деле активов, заявил Лавров
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия и Венесуэла будут вместе добиваться справедливости по вопросам, связанным с проблемой конфискации своих активов на Западе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы... ПРАЙМ, 20.02.2024
новости, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/95/842829543.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/95/842829543.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/95/842829542.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/95/842829542.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/95/842829530.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/95/842829530.jpg
https://1prime.ru/finance/20240219/843106142.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАРАКАС, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла будут вместе добиваться справедливости по вопросам, связанным с проблемой конфискации своих активов на Западе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы обменялись сегодня мнениями о том, как мы будем действовать. Есть у нас свои планы, у Венесуэлы тоже есть намерения предпринимать какие-то шаги, поэтому обмен опытом в этой сфере весьма и весьма полезен. Будем добиваться справедливости. Это главное направление, на котором мы работаем", — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем.
Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".