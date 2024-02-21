МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия и Индия смогли построить и сохранить не только дружеские, но и стабильные отношения. Москва никогда не вредила интересам Нью-Дели, отметил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Читатели The Indian Express выразили свое мнение по этому поводу. Россия вошла в число лидеров по поставкам удобрений в Индию

Джайшанкар, посетивший Мюнхенскую конференцию, в своем выступлении ретроспективно взглянул на историю Индии после обретения независимости. И если с Пекином, Токио или Вашингтоном отношения проходили испытания на прочность, то с Москвой они всегда были доброжелательными и ровными.

Журналисты спрашивали министра, мешают ли связи с Москвой вести диалог с Европой, поскольку, например, в Берлине критикуют Нью-Дели за оптовые закупки российской нефти. Однако Джайшанкар отказался назвать отношения с Москвой обузой из-за санкционного давления.

Он подчеркнул, что европейские покупатели, обратившие внимание на ближневосточный рынок энергоресурсов, выбили оттуда Индию, предложив более высокую цену. Поэтом Нью-Дели начал покупать больше российского сырья: "В противном случае мы бы остались без энергии, потому что все досталось бы им (европейцам — Прим. ред.)". Индия в 2023 году вдвое нарастила закупки нефти и нефтепродуктов из России

В ответ на вопрос о расширении военного сотрудничества с Россией Джайшанкар подтвердил такую возможность, поскольку "многие западные страны давно предпочитают поставлять оружие Пакистану, а не Индии".

"Взвешенная и разумная оценка мировой политики. И на Россию, в отличие от Запада, всегда можно положиться", — отметил читатель под ником D K Dubey. "Россия не воткнет в спину нож, в отличие от США и Европы. Она не прячет у себя индийских сепаратистов и поддерживает наши успехи. Она и есть настоящий союзник", — написал Mohit. "Европа и США живут в своем мире, до Индии им дела нет", — резюмировал Parimal Dalal.

Полный текст читайте на ИноСМИ >>>