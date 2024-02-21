Москва, 21 фев — ПРАЙМ. Поляки призывают бойкотировать продукцию производителя растительного масла Bunge, импортировавшего украинское зерно сомнительного качестве. Всего в черном списке могут оказаться пятьсот компаний, пишет польский интернет-портал Wirtualna Polska. Украинский посол призвал наказать польских фермеров

Зерновая афера вышла на новый уровень, отмечает издание. В длинном перечне компаний, предпочитавших дешевый иностранный товар продукции отечественных фермеров, производитель "Куявского масла". По предположению активистов, фирма заплатила 69 миллионов злотых за зерно из Украины. И хотя эти сведения еще никак не подтверждены, в Сети появилось множество комментариев, призывающих игнорировать этого производителя масла.

Руководство компании признало лишь закупку кукурузы и семян подсолнечника, но, по их словам, продала эти товары за пределами Польши. Компания настаивает, что придерживается высоких стандартов качества и контроля. В то время, как украинский товар на льготных условиях избегает строгих санитарных требований. И вообще не должен оседать в Польше, поскольку изначально предназначался для третьих стран.

Однако из-за демпинга со стороны конкурентов местные производители терпят убытки, что и вызывает такую бурную реакцию общественности, пишет Wirtualna Polska. Общенациональная забастовка фермеров призвана положить конец "зеленой повестке", которая грозит большими издержками. Основные требования протестующих — немедленное закрытие польско-украинской границы на три месяца и субсидирование сельского хозяйства.

Фермеры протестуют по всей Европе уже несколько месяцев. Они действуют схожими методами — блокируют улицы городов и шоссе тракторами, вываливают навоз и сено возле административных зданий, останавливают грузовики и вагоны с зерном. Таким образом они привлекают внимание к росту цен на дизельное топливо и планам правительств сократить субсидии. А также призывают отказаться от климатической политики ЕС.

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