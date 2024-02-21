МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Установление господства в воздухе российских ВКС в последние дни наступательной операции в Авдеевке позволили добиться победы. Украинская ПВО обнаружила слабость, из-за которой превосходство Москвы возымеет "разрушительный эффект", пишет Business Insider. Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военными ВКС России в ходе СВО

Вероятно, авиационная поддержка позволила расчистить путь для ключевых миссий в ходе штурма. Но главное то, что практически впервые за два года России удалось взять небо в прифронтовой зоне под полный контроль, пишут аналитики.

Если это превосходство продлится или расширится, что весьма логично на фоне провалов украинской противовоздушной обороны, Киеву придется выбирать, какой из прифронтовых городов заслуживает поддержки. Даже локальное превосходство в воздухе позволит российским войскам действовать агрессивнее и активнее наступать по линии фронта.

Если же это превосходство окажется широкомасштабным, российские силы смогут регулярно проводить авиационные операции, в том числе, за линией фронта. В этом случае первостепенное внимание будет уделено крупным и стратегически важным городам вроде столицы Киева, полагает издание со ссылкой на данные вашингтонского Института изучения войны.

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