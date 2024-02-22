МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Главной экзистенциальной угрозой является не климат, а старикашки в маразме, типа президента США Джо Байдена, которые готовы начать войну с Россией, написал в соцсети X зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев раскритиковал бездарную политику Вашингтона

Так он ответил на хамское заявление американского лидера в адрес президента России Владимира Путина.

"В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России", — отметил Медведев.

Ранее Байден назвал президента Путина "сумасшедшим сукиным сыном", и заявил, что климат является "экзистенциальной угрозой человечеству".

Экзистенциальная угроза — это понятие, которое относится к таким угрозам и подразумевает возможность исчезновения или затяжного ущерба для жизненно важных аспектов существования человечества.