2024-02-22T12:26:35+03:00
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2024
https://1prime.ru/News/20240222/843141861.html
Медведев ответил на хамские высказывания Байдена
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Главной экзистенциальной угрозой является не климат, а старикашки в маразме, типа президента США Джо Байдена, которые готовы начать войну с Россией, написал в соцсети X зампред... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, угрозы, дмитрий медведев, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Главной экзистенциальной угрозой является не климат, а старикашки в маразме, типа президента США Джо Байдена, которые готовы начать войну с Россией, написал в соцсети X зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Так он ответил на хамское заявление американского лидера в адрес президента России Владимира Путина.
"В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России", — отметил Медведев.
Ранее Байден назвал президента Путина "сумасшедшим сукиным сыном", и заявил, что климат является "экзистенциальной угрозой человечеству".
Экзистенциальная угроза — это понятие, которое относится к таким угрозам и подразумевает возможность исчезновения или затяжного ущерба для жизненно важных аспектов существования человечества.