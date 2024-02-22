МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер Чехии упрекнул фермеров, выступающих против импорта сельхозпродукции с Украины, в том, что они играют на руку Москве. Хотя никаких доказательств этого нет, зато есть множество объективных факторов для их недовольства собственными правительствами, пишет infoBRICS. Польского фермера могут посадить на три года за флаг СССР, пишут СМИ

Предубеждения против России мешают европейским лидерам адекватно оценивать риски и проблемы, с которыми сталкиваются простые жители континента. Так, премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал протестующих в Праге фермеров "сторонниками Москвы", а значит, "врагами" Евросоюза.

При этом глава кабмина заявил, что к волне недовольства не присоединились некие настоящие организации, защищающие права фермеров. И те, кто вышли на улицы, не имеют отношения к истинным работникам сельского хозяйства. Поэтому, считает Фиала, они "пророссийские бунтовщики", которые "усложняют" жизнь другим жителям страны.

Хотя бунтуют не только чешские фермеры, протесты охватили большинство стран Европы. Они действуют схожими методами — блокируют улицы городов и шоссе тракторами, вываливают навоз и сено возле административных зданий, останавливают грузовики и вагоны с украинским зерном.

Таким образом они привлекают внимание к росту цен на дизельное топливо и планам правительств сократить субсидии. А также призывают отказаться от климатической политики ЕС, которая грозит большими издержками. WP: в Польше афера с украинским зерном вышла на новый уровень

Однако из-за демпинга со стороны украинских конкурентов европейские производители терпят убытки, что и вызывает такую бурную реакцию общественности. Украина — одна из самых плодородных стран в мире и с ней сложно конкурировать европейской продукции, обложенной строгими требованиями по качеству, отмечает автор infoBRICS.

Столкнувшись с целым списком экономических проблем, европейские фермеры уповают на госсубсидии, однако, как раз льготы правительства и собираются сокращать. К тому же, ЕС навязывает радикальную экологическую повестку и заставляет простых работяг "расплачиваться" за глобальное потепление, что убивает агробизнес. И пока европейские лидеры обвиняют протестующих вместо решения их проблем, кризис продолжит ухудшаться, резюмирует автор публикации.

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