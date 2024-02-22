МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Шансы вернуть замороженные российские активы невелики. Но, поскольку Россия не находится в состоянии войны с Западом, конфискация ее средств станет взломом правового миропорядка. Такое мнение в интервью российским СМИ высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Западные эксперты-юристы признали конфискацию российских активов законной

"Это элемент противоборства, часть гибридной войны. Запад юридически, официально не является участником войны с нашей страной. Да, мы понимаем, они накачивают их вооружениями, деньгами, инструкторами, но официально, а это очень важно, мы не находимся в состоянии войны", — обратил внимание Медведев.

Политик также подчеркнул, что в этой ситуации дискуссия о репарациях или компенсациях несостоятельна. Намерения многих европейских политиков каким-то образом изъять российские активы Медведев назвал "смятением мозгов". "А с другой стороны, это взрыв, это взлом миропорядка правового", — добавил он.

Двенадцатого февраля Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность перечислять Киеву прибыль от замороженных активов ЦБ РФ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что ЕК планирует использовать доходы от этих средств для финансирования производства оружия для Украины.

После начала специальной военной операции за рубежом оказались заморожены активы Центробанка на 280 миллиардов евро. Большая их часть размещена в бельгийском депозитарии Euroclear. С тех пор на Западе не утихали споры, что делать с этими средствами дальше. Европейские юристы пытаются обосновать легальный способ передать средства Киеву.