МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года, но решения пока нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике

"Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", — сказал Силуанов.

Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет — его дефицит успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ. Выпуск панда-облигаций министерство ранее рассматривало, скорее, с целью создания бенчмарка для будущих корпоративных заемщиков.

В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в ближайшую трехлетку должен составлять около 4 триллионов рублей в год.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.