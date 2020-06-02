МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Нанолек" начала выпускать противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который включен во временные рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении компании.

Авторитетный медицинский журнал Lancet 23 мая опубликовал статью об испытании гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой утверждалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности. Исследования с гидроксихлорохином приостановили во Франции, испанский минздрав не рекомендовал использовать данный препарат для лечения COVID-19.

Минздрав России 28 мая сообщил, что завершает разработку новой версии методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению COVID-19, в которую будут включены дополнительные критерии для оценки пользы и риска при использовании гидроксихлорохина.

"Биомедицинский комплекс компании "Нанолек" в Кировской области наладил выпуск одного из препаратов для лечения коронавирусной инфекции – гидроксихлорохина. Первая партия этого препарата отгружена в лечебные учреждения в различных регионах РФ", — сказано в сообщении компании.

Как уточнили в компании, "Нанолек" начал разработку гидроксихлорохина в 2013 году совместно с компанией "Биоком" в рамках госконтракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в качестве соисполнителя.

"Мы надеемся, что выпуск препарата на нашем производстве позволит снизить дефицит и покрыть потребность в данном препарате, ведь в нем сохраняется потребность и для пациентов, болеющих малярией и ревматоидным артритом, которые находятся на терапии этим препаратом много лет", — прокомментировал гендиректор "Нанолек" Михаил Некрасов.

"Нанолек" создает вакцины, препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Компанией владеет Nanolek Holding Limited. Ее акционеры: президент "Нанолек" Владимир Христенко, гендиректор компании Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус.