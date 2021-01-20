МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. России удалось удержать цены на лекарства в параметрах 2019 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Онлайн-ритейлеры выступили за разрешение продажи лекарств в маркетплейсах

"Мы вели работу по снижению цен (на лекарства). И нам удалось удержать их в параметрах непосредственно 2019 года", — рассказал Мурашко на заседании Совета Федерации.