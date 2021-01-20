2021-01-20T11:34:31+03:00
2021-01-20T11:34:31+03:00
2021-01-20T11:34:31+03:00
2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210120/832849566.html
Минздрав: России удалось удержать цены на лекарства на уровне 2019 года
Фармацевтика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
России удалось удержать цены на лекарства в параметрах 2019 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы вели работу по снижению цен (на лекарства). И нам удалось... ПРАЙМ, 20.01.2021
лекарства, пандемия, минздрав, россия, новости, бизнес, фармацевтика
https://1prime.ru/images/83284/95/832849547.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/95/832849547.jpg
https://1prime.ru/images/83284/95/832849546.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/95/832849546.jpg
https://1prime.ru/images/83284/95/832849538.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/95/832849538.jpg
https://1prime.ru/business/20210115/832812133.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. России удалось удержать цены на лекарства в параметрах 2019 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы вели работу по снижению цен (на лекарства). И нам удалось удержать их в параметрах непосредственно 2019 года", — рассказал Мурашко на заседании Совета Федерации.