МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что впервые за долгие годы в страну будет ввезен препарат "Прокарбазин" для онкобольных.

"Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией. Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание… По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний Прокарбазин", — сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается", — добавил он.