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В Россию впервые за долгие годы будет ввезен препарат для онкобольных
Фармацевтика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что впервые за долгие годы в страну будет ввезен препарат "Прокарбазин" для онкобольных. "Сейчас все силы здравоохранения... ПРАЙМ, 21.01.2021
борьба с онкологией, фармацевтика, россия, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что впервые за долгие годы в страну будет ввезен препарат "Прокарбазин" для онкобольных.
"Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией. Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание… По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний Прокарбазин", — сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается", — добавил он.