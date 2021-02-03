МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Власти Армении одобрили российскую вакцину "Спутник V"

"Никарагуа только что одобрила "Спутник V", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.

Никарагуа стала 18-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Ранее применение вакцины "Спутник V" было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.

Как сообщил РФПИ, министерство здравоохранения Никарагуа зарегистрировало вакцину по ускоренной процедуре (emergency use authorization), без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован уже в шести странах Латинской Америки.

"Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 18 странах, и это количество будет продолжать расти. Высокие показатели эффективности, безопасность, легкость транспортировки и доступная цена позволяют регуляторам по всему миру включать "Спутник V" в национальные портфели вакцин", — цитирует фонд Дмитриева.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.