МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Уже к середине текущего 2021 года в Российской Федерации подешевеют около трети жизненно важных лекарств иностранного производства. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Фармацевтического вестника".

Среди препаратов, которые должны потерять почти всю свою розничную цену, есть лекарство от тошноты после химиотерапии "Зофран" швейцарского производителя Novartis (стоимость снизится в 12 раз), средство для лечения аденомы предстательной железы "Дальфаз СР" французской компании Sanofi (в семь раз), противогрибковый препарат "Микамин" японского концерна Astellas (в пять раз).

Как рассказали изданию участники рынка, они опасаются, что снижение цен на ряд жизненно важных препаратов может привести к уходу из страны некоторых зарубежных производителей.

Причиной такого массового снижения цен на зарубежные оригинальные препараты (официальное название — международные непатентованные наименования, МНН) стало распоряжение российского ведомства — Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Согласно документу, цена на эти препараты в России не может быть выше, нежели в 12 специально отобранных референтных странах, таких как Венгрия, Греция, Бельгия.

Аптечные сети начали перерегистрацию цен на препараты еще в 2018 году, окончиться процесс должен был к концу прошлого 2020 года, однако реализация лекарств по новым правилам начнется только в середине этого года.

Тогда же — летом — россиянам стоит ожидать снижения цен на 203 препарата. В России они представлены 453 позициями от 222 брендов.