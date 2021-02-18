МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) обратилась в Генеральную прокуратуру России с жалобами на интернет-аптеку "Сбер Еаптека" и сеть "Здоров.ру", — пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию обращения.

По мнению авторов жалобы, "Сбер Еаптека" и "Здоров.ру" практикуют дистанционную торговлю рецептурными препаратами.

в РААС утверждают, что "Сбер Еаптека" дистанционно продавала такие препараты, как "Азитрокс", "Кларитромицин-OBL", "Метотрексат" и "Триазивирин". Сеть "Здоров.ру" продавала "Аугментин" и "Метотрексат".

В распоряжении представителей ассоциации есть скриншоты, которые были сделаны при оформлении заказа, а также фотографии чеков, полученных при доставке.

По словам сотрудника Генпрокуратуры, жалоба РААС была получена и зарегистрирована.

Как заявил основатель и гендиректор "Сбер Еаптеки" Антон Буздалин в беседе с изданием, "это обращение — острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям". В "Здоров.ру" на запрос издания не ответили.

В РААС входят такие крупные игроки аптечного рынка, как "Ригла", "36,6", "Нео-фарм" и другие.