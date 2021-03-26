МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Спрос на российскую вакцину "Спутник V" растет в ЕС в геометрической прогрессии, Россия надеется, что рассуждения в ЕК об отсутствии необходимости в централизованных закупках не скажется на регистрации вакцины в Европе, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кремль опроверг заявление Макрона о "вакцинной войне"

"Мы обратили внимание на публичные рассуждения ряда представителей ЕК, включая еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона об отсутствии необходимости в централизованный закупках ЕС российского препарата "Спутник V"", — сказала она.

Он отметила, что Еврокомиссия продолжает курс на сотрудничество исключительно с западными компаниями из ЕС, США и Великобритании по поставкам вакцин.

Захарова напомнила, что "Спутник V" был зарегистрирован в Минздраве России еще в августе прошлого года. С этого же момента "заинтересованным иностранным партнерам было предложено принять участие в его совместных исследованиях, согласовать параметры поставок, возможность обсудить локализацию производства". МИД оценил потери мировой экономики от пандемии коронавируса

"Тем не менее, даже сейчас, когда эффективность и безопасность "Спутник V" не вызывает ни у кого сомнений, после того, как мировой спрос на эту вакцину растет в геометрической прогрессии, в том числе со стороны самих стран ЕС, господин Бретон категорично отвергает потребности ЕС в российском препарате", — сказала Захарова, задавшись вопросом, не политизированный ли это подход.

"Хотелось бы надеяться, что подобное отношение к "Спутнику V" со стороны Еврокомиссии… не скажется на темпах рассмотрения внесенной Россией заявки на регистрацию отечественной вакцины европейским агентством по лекарственным средствам", — сказала она.

Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.