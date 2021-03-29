МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Жители России в период пандемии поставили работу провизоров выше работы врачей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.

Если работу врачей на "хорошо" и "отлично" оценили только 40% респондентов, то работников аптек отметили 54,2%.

Помимо этого участников опроса спросили об их отношении к самому коронавирусу.

Россияне стали меньше отрицать факт существования COVID-19: если в сентябре скептически к пандемии относились 43,4% опрошенных,то сейчас — только 25,7%.

При этом бояться коронавируса больше не стали. Уровень ощущения опасности по десятибалльной шкале держится в пределах 5,4-5,5 балла.

Почти половина респондентов (45,6%) заявили, что пик распространения вируса пройдет и вскоре пандемия пойдет на спад. Также опрос показал, что перенесший коронавирус знакомый есть у каждого второго россиянина: 54,4%.