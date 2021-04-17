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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210417/833484377.html
Аргентина готовится к производству "Спутника V"
Фармацевтика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр — ПРАЙМ. Аргентина начала подготовительный процесс по созданию производства вакцины "Спутник V" на своей территории, сообщил РИА Новости глава аргентинской... ПРАЙМ, 17.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр — ПРАЙМ. Аргентина начала подготовительный процесс по созданию производства вакцины "Спутник V" на своей территории, сообщил РИА Новости глава аргентинской лаборатории Richmond Марсело Фигейрас.
"Начался процесс тендеров на инженерные работы и планы (завода). Через год мы должны завершить работы", — сказал он.
Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства "Спутник V" в латиноамериканской стране. Власти Аргентины рассчитывают начать производство вакцины через год.