БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр — ПРАЙМ. Аргентина начала подготовительный процесс по созданию производства вакцины "Спутник V" на своей территории, сообщил РИА Новости глава аргентинской лаборатории Richmond Марсело Фигейрас.

"Начался процесс тендеров на инженерные работы и планы (завода). Через год мы должны завершить работы", — сказал он.

Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства "Спутник V" в латиноамериканской стране. Власти Аргентины рассчитывают начать производство вакцины через год.