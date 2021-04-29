ЖЕНЕВА, 29 апр — ПРАЙМ. Турция закупила у России "Спутник V" и нацелена на совместное производство российской вакцины от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу", — отметил он.