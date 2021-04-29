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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210429/833571283.html
Турция закупила у России "Спутник V"
Фармацевтика
Новости
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Турция закупила у России "Спутник V" и нацелена на совместное производство российской вакцины от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу... ПРАЙМ, 29.04.2021
пандемия, турция, covid-19, вакцина, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 29 апр — ПРАЙМ. Турция закупила у России "Спутник V" и нацелена на совместное производство российской вакцины от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу", — отметил он.