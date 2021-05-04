МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc., приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2021 года поднялась почти в 1,5 раза и составила 4,877 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-марта составила 0,86 доллара против 0,6 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 0,93 доллара при прогнозе в 0,77 доллара. Выручка Pfizer по итогам квартала также поднялась в 1,5 раза, до 14,582 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 13,67 миллиарда долларов.

Компания также улучшила прогноз по выручке в текущем году до 70,5-72,5 миллиарда, ранее показатель ожидался на уровне в 59,4-61,4 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию в 2021 году составит 3,55-3,65 доллара, прогнозирует компания, ранее ожидалось 3,1-3,2 доллара.

Pfizer также улучшил прогноз по выручке от вакцины от COVID-19 (BNT162b2) до 26 миллиардов долларов с ожидавшихся ранее 15 миллиардов. Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за один день

До открытия основных торгов и после выхода отчета акции компании дорожают на 1,2%.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.