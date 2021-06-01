НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — ПРАЙМ. Третья партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Индию, говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9,5 тысячи

"Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Индию, чтобы помочь стране бороться с пандемией COVID-19. Еще больше городов в Индии присоединятся к кампании вакцинации "Спутник V", — говорится в сообщении.

Две партии российской вакцины были поставлены в мае в индийский город Хайдарабад. В этом городе находится штаб-квартира и склады индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ранее получившей от властей Индии разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,1 миллиона, выздоровели более 25,9 миллиона человек, умерли более 331 тысячи, а число получающих лечение составляет 1,8 миллиона.