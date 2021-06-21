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Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выйдет на рынок
Фармацевтика
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Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в течение ближайшей недели, она будет доступна в пунктах вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко... ПРАЙМ, 21.06.2021
covid-19, вакцина, спутник лайт, михаил мурашко, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в течение ближайшей недели, она будет доступна в пунктах вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас уже в производстве и на контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации, я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем на рынок", — сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он пояснил, что вакцина будет доступна в пунктах вакцинации, первые серии препарата появятся после 25 июня.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".