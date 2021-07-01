МЕХИКО, 1 июл — ПРАЙМ. Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила СМИ, что переговоры с российской стороной о пересмотре условий контракта на поставку вакцины против COVID-19 "Спутник V" не подразумевают возврата средств, о котором она сообщила накануне на встрече с местными конгрессменами. Гватемала просит вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержек в поставках

"Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцин — ред.), в настоящий момент речи о возврате средств не идет", — заявила министр, слова которой приводит издание Prensa Libre.

Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за задержек в поставках правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки.

Пока в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".

Как сообщил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций, на этой и следующей неделе в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.

Применение вакцины "Спутник V" в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае и июне. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Педро Броло Вилой заявил, что Россия и Гватемала обсуждают возможность ускорить поставки новых партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V".