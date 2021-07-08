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Франция призвала ЕС не признавать вакцины от COVID из России и Китая
Фармацевтика
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Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал партнеров в Европе не признавать вакцины от COVID-19, сделанные в России и Китае. "Нужно, чтобы список... ПРАЙМ, 08.07.2021
covid-19, пандемия, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 8 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал партнеров в Европе не признавать вакцины от COVID-19, сделанные в России и Китае.
"Нужно, чтобы список одобренных вакцин, привившись которыми можно въезжать на территорию (ЕС), был ограничен… Мы действовали четко и строго, поэтому сейчас есть только четыре признанные вакцины во Франции и Европе. Однако есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Мы хотим сказать нашим европейским партнерам: осторожно, скажите "нет" этим вакцинам", — заявил Бон в эфире телеканала France 2.
Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.