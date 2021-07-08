ПАРИЖ, 8 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал партнеров в Европе не признавать вакцины от COVID-19, сделанные в России и Китае. Названа самая частая побочная реакция на "Спутник V"

"Нужно, чтобы список одобренных вакцин, привившись которыми можно въезжать на территорию (ЕС), был ограничен… Мы действовали четко и строго, поэтому сейчас есть только четыре признанные вакцины во Франции и Европе. Однако есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Мы хотим сказать нашим европейским партнерам: осторожно, скажите "нет" этим вакцинам", — заявил Бон в эфире телеканала France 2.

Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.