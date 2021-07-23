МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ситуация с поставками "Спутника V" на экспорт не срыв, а задержка: главный приоритет — вакцинация россиян, тем более что кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лавров: Россия открыта к переговорам с ЕС о взаимном признании вакцин

Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.

"Не срыв, а задержки, ведётся напряженная работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это — безусловный приоритет", — сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия выполнит свои экспортные обязательства по вакцине "Спутник V", включая Аргентину, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проводит необходимую работу. Итоговые данные об исследовании "Спутника V" будут подготовлены к октябрю

Власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила ранее газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Поздней она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.

"Что касается выполнения обязательств по внешним рынкам, в том числе по Аргентине — безусловно, они будут выполняться. Произошла задержка, и РФПИ находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы неизбежно возникающие проблемы урегулировать", — сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с поставками вакцины.