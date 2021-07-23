МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ситуация с поставками "Спутника V" на экспорт не срыв, а задержка: главный приоритет — вакцинация россиян, тем более что кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.

"Не срыв, а задержки, ведётся напряженная работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это — безусловный приоритет", — сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия выполнит свои экспортные обязательства по вакцине "Спутник V", включая Аргентину, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проводит необходимую работу.

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Власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила ранее газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Поздней она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.

"Что касается выполнения обязательств по внешним рынкам, в том числе по Аргентине — безусловно, они будут выполняться. Произошла задержка, и РФПИ находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы неизбежно возникающие проблемы урегулировать", — сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с поставками вакцины.