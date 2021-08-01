МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Американские фармацевтические гиганты Pfizer и Moderna повышают цены на свои вакцины против коронавируса для стран Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках.

По данным издания, компания Pfizer подняла цену на свой препарат более чем на 25%: теперь одна доза вакцины стоит 19,50 евро против 15,5 евро ранее.

Что касается Moderna, то производитель повысил стоимость более чем на 10%: в последних контрактах на поставку в Европейский союз цена дозы вакцины составляет 25,50 долларов. В первой закупочной сделке — со слов источников газеты — одна доза стоила порядка 22,60 доллара США.

Условия сделок были пересмотрены после того, как данные испытаний третьей фазы доказали эффективность вакцин Pfizer и Moderna, разработанных на основе мРНК, на более высоком уровне, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Издание отмечает: компании рассчитывают получить "десятки миллиардов долларов" прибыли в 2021 году, так как страны-покупатели стремятся обеспечить поставки в условиях распространения более заразного дельта-штамма.