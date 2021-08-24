МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Центр Чумакова усовершенствует свою вакцину от коронавируса "Ковивак", в том числе для действия против штамма "дельта", сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24". Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

"Да, безусловно", — ответил Ишмухаметов на вопрос, будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса.По его словам, для этого специалистами центра уже выделен коронавирус штамма "дельта".

Добавляется, что выпуск вакцины "КовиВак" может быть удвоен с октября после технологического дооснащения центра. Ишмухаметов сообщил, что Центр Чумакова получил два реактора, необходимых для наращивания объемов выпуска вакцины. "Мы ждали этого полгода", — сказал он.

По его словам, эта техника уже установлена. "С октября месяца мы можем рассчитывать минимум на удвоение нашего производства… до 2,5 миллионов (доз) в месяц", — отметил гендиректор центра.

Уже через неделю Центр Чумакова планирует опубликовать в международном научном журнале статью с данными о безопасности и эффективности своей вакцины от коронавируса.