МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Словакия использовала всю имеющуюся российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года, дополнительные поставки не планируются, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В России начнут исследования шестой вакцины от коронавируса

Минздрав Словакии ранее сообщил, что вакцинация от коронавируса вторым компонентом российского "Спутника V" в стране завершается 31 августа.

"Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", — сказали в РФПИ.

В фонде отметили, что против вакцины "Спутник V" в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, несмотря на то, что высочайшие эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру. Россиян предупредили о повышенном риске смерти после перенесенного COVID

"В частности, качество поступившей в Словакию партии было дополнительно подтверждено в Венгрии в сертифицированной в Европейском союзе лаборатории. Следует отметить, что в Венгрии, где более миллиона человек привились "Спутником V" в рамках массовой кампании по вакцинации, спрос на российскую вакцину превышал объем, поставленный в страну", — добавили в РФПИ.

Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал. Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них.